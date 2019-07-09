Минчанин покупал в аптеках психоактивные препараты по рецептам умершего друга

9 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минчанин покупал в аптеках психоактивные препараты по поддельным рецептам, которые достались от умершего друга. Об этом БЕЛТА сообщили в Советском РУВД Минска.
Заведующая одной из столичных аптек сообщила в милицию, что неизвестный по поддельному рецепту приобрел психоактивные препараты. "По подозрению в данном преступлении задержан неработающий, ранее неоднократно судимый, в том числе за незаконный оборот наркотиков, 34-летний минчанин. Именно он предъявил поддельный рецепт на получение препарата", - проинформировали в РОВД.
Мужчина рассказал, что несколько лет назад знакомый передал ему на хранение флешку с электронными файлами. Там содержались бланки рецептов с печатями, заполненные разными способами. "После того как знакомый умер, минчанин решил воспользоваться флешкой. Он распечатал несколько бланков рецептов и приобрел по ним в столичных аптеках различные препараты. Психоактивные вещества мужчина употреблял сам", - рассказали в милиции.
На данный момент установлена причастность гражданина более чем к пяти аналогичным преступлениям в Минске.
Материалы проверки переданы в Советский (г.Минска) районный отдел Следственного комитета для дачи правовой оценки действиям злоумышленника.-0-
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