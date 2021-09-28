Минчанин получил 2 года ограничения свободы за оскорбление в адрес умершего правоохранителя

28 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Прокуратура Фрунзенского района Минска поддержала в суде гособвинение в отношении ранее не судимого 37-летнего местного жителя, которому вменено в вину публичное оскорбление представителя власти в связи с выполнением им служебных обязанностей, сообщает БЕЛТА со ссылкой на службу информации прокуратуры столицы.

Как установлено, фигурант 3 февраля 2021 года в одном из Telegram-каналов под постом о смерти сотрудника УВД Могилевского облисполкома оставил оскорбительный комментарий в его адрес.

В ходе предварительного следствия обвиняемый признал вину в полном объеме. Он рассказал, что в августе прошлого года участвовал в акциях протеста против действующей власти, а 3 февраля 2021-го в новостной ленте в одном из Telegram-каналов увидел запись-некролог об умершем. После того, как он прочитал негативную информацию к этой записи, обвиняемый под впечатлением от прочитанного оставил оскорбительный комментарий.

В суде фигурант вину в предъявленном обвинении не признал и отказался от дачи показаний.

С учетом представленных государственным обвинителем доказательств суд Фрунзенского района Минска вынес обвинительный приговор: 2 года ограничения свободы без направления в исправительное учреждение открытого типа.

Суд удовлетворил в полном объеме иск потерпевшего, которым признан сын умершего, о материальной компенсации морального вреда в размере Br1 тыс.

Мобильный телефон, принадлежавший обвиняемому, через который был оставлен комментарий, подвергнут специальной конфискации.

Приговор в законную силу не вступил, может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке.-0-