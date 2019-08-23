Минчанин получил более Br1 тыс. штрафа за кражу прокатного электросамоката

23 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Суд Фрунзенского района Минска рассмотрел уголовное дело в отношении минчанина, обвиняемого в краже электросамоката, сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу Минского городского суда.

Нетрезвый мужчина похитил на пр.Пушкина в Минске прокатный электросамокат в комплекте с дополнительным оборудованием общей стоимостью Br942. Суд признал его виновным в краже и назначил наказание в виде штрафа в размере 40 БВ, что составляет Br1 020. Ранее мужчина не был судим.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован и опротестован.-0-