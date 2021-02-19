Минчанин получил максимальный штраф за оскорбление военнослужащего

19 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Оперативники столичного управления ГУСБ МВД установили 50-летнего жителя столицы, который отправил оскорбительное сообщение военнослужащему внутренних войск. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на Telegram-канал официального представителя МВД Ольги Чемодановой.

"Номер мобильного телефона солдата мужчина нашел в деструктивном Telegram-канале, после чего через Viber отправил адресованное ему оскорбление", - рассказали в МВД.

Суд Московского района Минска признал автора поста виновным в оскорблении, привлек его к административной ответственности и оштрафовал на 20 базовых величин.

"Работа по установлению лиц, угрожающих милиционерам или оскорбляющих их в интернете, продолжается", - добавили правоохранители.-0-