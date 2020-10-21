Минчанин получил несанкционированный доступ к более чем 10 млн игровых аккаунтов

21 октября, Витебск /Корр. БЕЛТА/. Следственным управлением УСК по Витебской области завершено расследование уголовного дела о несанкционированном доступе к компьютерной информации с использованием вредоносных программ, сообщила БЕЛТА официальный представитель УСК по Витебской области Оксана Лазько.

По данным следствия, 22-летний житель Минска использовал вредоносные программы, автоматически подбирающие пароли к учетным записям различных интернет-ресурсов и электронных почтовых ящиков. Большую ценность для обвиняемого представляли игровые аккаунты. Изначально он использовал их, чтобы поиграть на чужой учетной записи, а в последующем продавал их на различных форумах.

"В ходе следствия установлено, что обвиняемый совершил несанкционированный доступ к учетным записям более 30 интернет-ресурсов, среди которых известные игровые сайты, и, соответственно, получил доступ к более чем 10 млн игровых аккаунтов. В последующем молодой человек продал не менее 640 из них, преступный доход от чего составил более Br20 тыс. в эквиваленте", - отметила Оксана Лазько. Противоправную деятельность обвиняемого установили сотрудники милиции во время оперативно-разыскных мероприятий.

Молодому человеку предъявлено обвинение по ч.1 ст.354 (заведомое использование компьютерных программ с целью несанкционированного копирования информации, хранящейся в компьютерной системе, сети и на машинных носителях) и ч.2 ст.349 (несанкционированный доступ к компьютерной информации) УК. К нему применена мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Уголовное дело передано прокурору для направления в суд.-0-