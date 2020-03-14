14 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минчанин получил ожоги при взрыве зарядного устройства мобильного телефона. Об этом БЕЛТА сообщили в Минском городском управлении МЧС.

Как стало известно, перед сном мужчина 1980 года рождения поставил на зарядку мобильный телефон, розетка находилась непосредственно около головы. "В 14.00 произошел взрыв портативного зарядного устройства. В результате чего мужчина получил термические ожоги головы и верхних конечностей", - рассказали в МЧС.

В настоящее время пострадавший находится в больнице, ему поставлен диагноз "термический ожог пламенем головы и правой верхней конечности I, II и III степени". Пострадало до 10% тела.-0-