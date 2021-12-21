Минчанин получил три года лишения свободы за насилие в отношении сотрудника милиции

21 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минчанин получил три года лишения свободы за причинение телесных повреждений участковому инспектору милиции. Об этом БЕЛТА сообщили в ГУВД Мингорисполкома.

"Инцидент произошел 6 июля. Участковый инспектор милиции Советского РУВД столицы прибыл по адресу для опроса жильцов дома, которые были участниками драки. Правоохранитель увидел выходившего из квартиры мужчину, у которого попросил документ, удостоверяющий личность. В ответ мужчина стал оскорблять милиционера и толкать. При попытке задержать нарушителя, он ударил сотрудника милиции несколько раз кулаком, сорвал погон и скрылся", - рассказали в ведомстве.

Суд признал мужчину виновным в совершении преступления, предусмотренного ст.364 УК (насилие либо угроза применения насилия в отношении сотрудника органов внутренних дел), и назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года.-0-