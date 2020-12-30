30 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минчанин получил три года лишения свободы за то, что сломал нос сотруднику милиции. Об этом БЕЛТА сообщили в ГУВД Мингорисполкома.

"23 декабря в суде Советского района Минска состоялось судебное заседание, в ходе которого судья удовлетворила иск о взыскании морального вреда инспектору-дежурному оперативно-дежурной службы ГОМ Советского РУВД Минска", - рассказали в ГУВД.

Взысканию морального вреда предшествовал инцидент, произошедший в сентябре этого года. Сотрудник оперативно-дежурной службы ГОМ Советского РУВД Минска направился по вызову на одну из квартир, в которой происходил конфликт матери и сына. В процессе разбирательства мужчина, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, нанес сотруднику удары по лицу. Милиционер обратился за помощью в учреждение здравоохранения, где ему диагностировали перелом носа.

Сотрудник управления подал исковое заявление в суд. Решением суда ответчик подвергнут лишению свободы сроком на три года и должен выплатить компенсацию вреда в размере Br3000.

Полученные средства сотрудник планирует потратить на благотворительность.-0-