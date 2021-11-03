3 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минчанин попался на уловку мошенников и лишился более Br6 тыс. Об этом БЕЛТА сообщила старший инспектор группы информации и общественных связей УВД администрации Заводского района Минска Ангелина Волосарь.

С заявлением в милицию обратился 68-летний житель столицы, который сообщил, что после того, как ответил на входящий звонок в мессенджере, лишился более Br6 тыс. Мужчина рассказал, что звонившая женщина представилась сотрудником банка и сообщила, что с его платежной карты осуществляются несанкционированные операции и неизвестные пытаются снять денежные средства. В целях безопасности и для отмены совершения операции потерпевшему необходимо было продиктовать код, который ему выслала лжесотрудница. Минчанин выполнил все условия. Далее собеседница поинтересовалась о наличии в пользовании иных бесконтактных пластиковых карт, услышав положительный ответ, переключила на другого "специалиста", который пояснил, что с целью предотвращения возможных попыток хищения денежных средств необходимо продиктовать еще один защитный код, высланный посредством СМС-сообщения.

После окончания разговора минчанин обнаружил списание денежных средств с карты.

Милиция напоминает: сотрудники банковских учреждений в телефонных разговорах никогда не уточняют у своих клиентов конфиденциальную информацию и не просят установить сторонние приложения, а номер банковской платежной карты им всегда известен. Ни при каких обстоятельствах, никому и никогда не сообщайте информацию о себе или своей банковской платежной карте. Запомните, сотрудники банка никогда не станут звонить своим клиентам посредством интернет-мессенджеров.-0-