Минчанин попался с поличным при закладке наркотика

31 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сотрудники наркоконтроля Советского РУВД Минска установили личность минчанина, который распространял наркотик на территории столицы, сообщили БЕЛТА в ГУВД Мингорисполкома.

Мужчину задержали с поличным в лесном массиве при попытке спрятать закладки. Как оказалось, минчанин месяц назад устроился в интернет-магазин по продаже наркотиков. Приобретая партии психотропа, 26-летний неработающий минчанин реализовывал наркотик в различных районах столицы. "В ходе личного обыска сотрудники милиции обнаружили пачку сигарет, в которой находилось 10 закладок с метадоном. По месту жительства задержанного обнаружены и изъяты фасовочные пакеты, изолента, весы, а также закладка с особо опасным наркотическим средством метадоном, весом 1,6 г. Мотив своего поступка мужчина пояснил тем, что хотел насобирать на роскошную свадьбу", - рассказали в ГУВД.

Известно, что ранее минчанин к уголовной ответственности не привлекался.

Материалы проверки переданы в Московский (г.Минска) РОСК, где дана правовая оценка действиям мужчины.-0-