Минчанин попрыгал на крыше авто, чтобы записать видео для друзей

16 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Житель Минска повредил чужой автомобиль, записывая видео для друзей, сообщили БЕЛТА в ГУВД Мингорисполкома.

В оперативно-дежурную службу поступило заявление от мужчины, который обнаружил на крыше своей машины вмятины. Правоохранители в течение суток задержали нарушителя. Им оказался 24-летний минчанин.

Фото ГУВД Мингорисполкома

Накануне вечером молодой человек распивал спиртное со знакомым. По пути домой у приятелей возникло желание записать видео для своих друзей. В итоге один из них залез на крышу припаркованного авто и начал прыгать. Хозяин оценил ущерб в Br400.

Материалы проверки переданы во Фрунзенский (Минска) РОСК, где дана правовая оценка действиям минчанина. Известно, что ранее молодой человек к уголовной ответственности не привлекался.-0-