30 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минчанин поругался с сожительницей и поджег магазин на ул.Лынькова, сообщили БЕЛТА в ГУВД Мингорисполкома.
27 мая около 0.30 неизвестный поджег магазин. На месте происшествия оперативники изъяли цифровые носители с камер видеонаблюдения, которые помогли установить приметы одежды подозреваемого, но качество изображения не позволяло установить внешность. Проанализировав возможный маршрут злоумышленника, правоохранители изъяли видеозаписи с ближайших от места возгорания объектов, что способствовало обнаружению схожего по приметам мужчины и его задержанию.
"Злоумышленником оказался 65-летний минчанин, злоупотребляющий спиртными напитками. В ночь совершения преступления он поругался со своей сожительницей, которая подрабатывала сбором макулатуры. Мужчина решил лишить ее источника доходов, взял бутылку с растворителем и совершил поджог картона, который женщина складировала около магазина. Задержанный пояснил, что сжечь сам магазин он не планировал", - рассказали в ГУВД.
Установлено, что в 2001 году мужчина был судим за уклонение от содержания детей. В настоящий момент судимость снята и погашена.
Материалы дела переданы в СК.-0-
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