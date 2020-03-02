Минчанин после ссоры бросил из окна бутылку на автомобиль

2 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сотрудники уголовного розыска Фрунзенского РУВД Минска за совершение хулиганских действий задержали минчанина. Об этом БЕЛТА сообщили в ГУВД Мингорисполкома.

В милицию поступило заявление от жителя столицы, который сообщил, что неизвестный из окна многоквартирного жилого дома выбросил пустую стеклянную тару на его автомобиль и повредил заднее стекло авто. Во время проведения оперативно-розыскных мероприятий оперативники установили личность причастного к хулиганским действиям. Им оказался 49-летний минчанин.

Задержанный пояснил, что в этом доме снял квартиру на сутки и проводил время со своей знакомой. При совместном распитии алкогольных напитков мужчина поссорился с подругой и в порыве гнева выбросил в окно бутылку. Нанесенный заявителю ущерб составил более Br700. Ущерб возмещен в полном размере.

Материалы проверки переданы во Фрунзенский (г. Минска) РОСК, где действиям минчанина дана правовая оценка. Известно, что ранее мужчина к уголовной ответственности не привлекался.-0-