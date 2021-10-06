Минчанин предлагал могилевчанкам легкий заработок. Возбуждено уголовное дело

6 октября, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Минчанин предлагал могилевчанкам заработать легкие деньги, занимаясь проституцией. Об этом БЕЛТА сообщили в УВД Могилевского облисполкома.

Сотрудники отделения по наркоконтролю и противодействию торговле людьми Ленинского РОВД Могилева задержали жителя столицы, который с мая по июль текущего года осуществлял подбор девушек, проживающих в областном центре, для занятия проституцией.

36-летний нигде не работающий ранее судимый житель Минска знакомился с женщинами в Интернете. В переписке минчанин восхищался физическими данными жительниц Могилева, после чего им поступало предложение подзаработать.

Так, некоторое время мужчина переписывался с двумя девушками 18 и 21 лет, после чего предложил встретиться. Заработок, по его словам, был легким и приносил неплохие, а главное быстрые деньги: мужчина предлагал девушкам оказывать услуги сексуального характера своим знакомым, которых обязывался подыскивать самостоятельно. Работать нужно было по месту жительства, оплата времяпровождения с девушками варьировалась в пределах от $250 до $300 за одну встречу. Также минчанин обещал, что никто не узнает об их дополнительном заработке: им удастся сохранить конфиденциальность.

Сейчас в отношении мужчины возбуждено уголовное дело, следователями дана правовая оценка.-0-