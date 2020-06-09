Минчанин предлагал недорого построить квартиры в жилом комплексе столицы, он задержан

9 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сотрудники отдела по борьбе с экономическими преступлениями Фрунзенского РУВД Минска задержали 48-летнего минчанина, который предлагал друзьям и знакомым построить по заниженным ценам квартиры в одном из жилых комплексов столицы. Об этом БЕЛТА сообщили в РУВД.

Задержанию предшествовало заявление в милицию. Житель столицы сообщил, что ему предложили строительство квартиры в одном из жилых комплексов Минска по стоимости квадратного метра ниже заявленной. Для благоприятного решения этого вопроса он заплатил $15 тыс. Однако по истечении времени оказалось, что официально клиентом в строительной компании он не числился и квартиру не приобрел.

В свою очередь задержанный возможность построиться дешевле объяснял тем, что в указанной строительной компании у него есть хорошие знакомства. Получив деньги, он для убедительности предоставил на подпись договор о строительстве квартиры. Однако в последующем обязательства не выполнил, а вырученные деньги потратил на свои нужды.

Совместно с сотрудниками ОМОН мужчина был задержан и водворен в изолятор временного содержания. Известно, что ранее он уже привлекался к уголовной ответственности.

Собранные материалы проверки по данному факту переданы во Фрунзенский РОСК, действиям мужчины дана правовая оценка.

Сотрудники милиции продолжают устанавливать потерпевших и доказывать прочие факты противоправной деятельности мужчины.-0-