Минчанин предоставил в военкомат поддельную справку об обучении

25 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Неработающий 26-летний минчанин предоставил в военкомат поддельные документы, чтобы не расстраивать маму, сообщили БЕЛТА в Центральном РУВД Минска.

Обстоятельства произошли еще весной: по месту регистрации парня пришла повестка о необходимости явиться в военкомат. Заказное письмо получила мать, так как сам молодой человек на протяжении нескольких лет проживал в России. Узнав об этом, сын решил выслать справку об обучении для последующей передачи в военкомат.

Заподозрив признаки подделки, сотрудники районного комиссариата проверили, действительно ли минчанин обучается в иностранном университете. Получив сведения, что 26-летний парень не является студентом российского вуза, сотрудники военкомата обратились с заявлением к правоохранителям.

Оперативникам молодой человек пояснил, что не хотел расстраивать маму, поэтому предоставил поддельную справку об обучении, которую заказал на одном из интернет-сайтов.

Материалы проверки переданы в Центральный (города Минска) РОСК для дачи правовой оценки действиям минчанина.

Как пояснил начальник отдела уголовного розыска Центрального РУВД Минска Андрей Пятрович, за изготовление, использование поддельных документов предусмотрено наказание по ч.1 ст.380 УК. Санкция этой части статьи предусматривает наказание в виде общественных работ, или штрафа, или исправительных работ на срок до 2 лет, или ареста, или ограничением свободы на срок до 2 лет.-0-