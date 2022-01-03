Минчанин предстанет перед судом за грубое нарушение общественного порядка в столице в августе 2020-го

3 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Прокуратура Ленинского района Минска завершила расследование и направила в суд уголовное дело о грубом нарушении общественного порядка в столице в августе 2020 года, сообщает БЕЛТА со ссылкой на службу информации прокуратуры города Минска.
Перед судом предстанет минчанин, который обвиняется в активном участии в групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок, сопряженных с явным неповиновением законным требованиям представителей власти, повлекших нарушение работы транспорта и предприятия.
Установлено, что фигурант в ночь с 9 на 10 августа, а также 30 августа 2020 года вместе с другими участниками двигался по проезжей части дороги по проспектам Независимости, Машерова, Победителей и ул.Городской Вал в Минске. Тем самым он блокировал и преграждал путь транспортным средствам, что привело к остановке общественного транспорта.
На законные требования сотрудников ОВД прекратить противоправные действия он не реагировал.
"Действия обвиняемого повлекли длительное нарушение общественного спокойствия, ограничили право других граждан на спокойный труд, отдых и свободное перемещение, а также препятствовали нормальной работе КТУП "Минсктранс", - подчеркнули в прокуратуре.
Действия обвиняемого квалифицированы по ч.1 ст.342 УК.
Избранную в отношении него меру пресечения в виде личного поручительства прокурор, направляя дело в суд, оставил без изменения.-0-