Минчанин предстанет перед судом за мошенничество с кредитами на Br60 тыс.

22 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Московским (г.Минска) районным отделом Следственного комитета завершено расследование многоэпизодного уголовного дела о мошенничестве. Об этом БЕЛТА сообщили в Следственном комитете.

"Следователи установили, что с 2013 по 2014 год 27-летний неработающий ранее судимый минчанин со своими знакомыми мошенническим путем завладел имуществом физических и юридических лиц на общую сумму более Br60 тыс., - отметили в СК. - Две его знакомые подыскивали людей для оформления кредитов. Преимущественно это были не минчане, те, кто злоупотребляет спиртным, неработающие. На них планировалось оформить договоры на получение кредитов, забрать полученные в банке деньги и выплатить "вознаграждение" в размере 10-20% от суммы. Знакомые уверяли доверчивых граждан, что платить по кредиту не нужно, а долг будут погашать другие люди".

Фигурант и его знакомый подыскивали банки для получения кредитов, изготавливали справки о доходах - вносили в них ложную информацию, указывали свои номера телефонов для подтверждения данных при проверке сотрудниками банка. "Люди отправлялись в банк с поддельной справкой и подавали заявку на кредит. При ее одобрении полученные деньги отдавали мужчине или его помощникам, получали вознаграждение и уезжали из Минска. Если же в получении кредита было отказано, то их просили взять в рассрочку мобильный телефон в салоне сотовой связи, также обещая вознаграждение", - рассказали в СК.

Спустя некоторое время стали поступать письма о задолженности по обязательствам. Обманутые граждане обратились в милицию. Чтобы избежать наказания, минчанин уехал в Украину, но по запросу белорусской стороны был задержан и экстрадирован в Беларусь. Один из его соучастников находится в международном розыске. А в 2016 году в отношении 28-летней и 25-летней сообщниц вступили в силу обвинительные приговоры. Во время следствия были проведены очные ставки между обвиняемым и его помощницами, допрошены потерпевшие и свидетели.

Действия фигуранта квалифицированы по ч. 4 ст. 209 УК (мошенничество, совершенное группой либо в особо крупном размере), ч. 2 ст. 380 УК (использование заведомо подложного документа). Он находится под стражей. Уголовное дело передано прокурору для направления в суд.-0-