Минчанин предстанет перед судом за присвоение 479 мобильных телефонов

15 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Прокуратура Фрунзенского района Минска направила в суд уголовное дело в отношении 25-летнего жителя столицы, который обвиняется в присвоении и растрате вверенного имущества в особо крупном размере, сообщает БЕЛТА со ссылкой на службу информации прокуратуры Минска.

Фигурантом дела стал продавец-консультант минского салона сотовой связи. Он заключал подложные договоры, в соответствии с которыми физлица якобы приобретали мобильные телефоны в рассрочку. Но в действительности они не знали о заключении сделок от их имени, а подписывали соглашения, не читая их, вместе с другими документами при совершении стандартных операций.

Данные, удостоверяющие личность клиентов, обвиняемый получал, когда те обращались в салон за оформлением сим-карт и подключением услуг мобильной связи. Он собирал копии документов таких клиентов, чтобы использовать их при оформлении подложных договоров.

После этого обвиняемый продавал телефоны через посредника - сотрудника интернет-магазина по розничной продаже техники. Вырученные деньги тратил на личные нужды, в том числе на совершение ставок в букмекерских конторах, а также на оплату рассрочки по фиктивным договорам. Такая схема позволяла преступлению длительное время оставаться невыявленным.

В феврале текущего года в связи с многочисленными претензиями клиентов представители оператора сотовой связи обратились в правоохранительные органы. Выяснилось, что всего минчанин за два года завладел 479 мобильными телефонами и 479 сим-картами на Br250 тыс.

Сейчас в отношении фигуранта применена мера пресечения в виде личного поручительства.-0-