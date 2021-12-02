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02 декабря 2021, 15:19

Минчанин приговорен к 2 годам ограничения свободы за оскорбительный комментарий в соцсети

Фото из архива
Фото из архива

2 декабря, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Минчанин приговорен к 2 годам ограничения свободы за оскорбительный комментарий в соцсети. Об этом БЕЛТА сообщили в службе информации прокуратуры Могилевской области.

Прокуратура Осиповичского района поддержала в суде государственное обвинение по уголовному делу в отношении 58-летнего минчанина, которому инкриминировано публичное оскорбление представителя власти в связи с выполнением им служебных обязанностей. Как установлено в ходе судебного следствия, 25 июня 2020 года с мобильного телефона мужчина разместил на общедоступной странице в социальной сети "Одноклассники" оскорбительный комментарий в адрес инспектора дорожно-патрульной службы ГАИ.

Обвиняемый признал вину в полном объеме, раскаялся в содеянном, добровольно уплатил потерпевшему Br1,1 тыс. в счет возмещения морального вреда.

С учетом представленных государственным обвинителем доказательств суд Осиповичского района постановил обвинительный приговор. На основании ст.369 УК минчанину назначено наказание в виде ограничения свободы на срок 2 года без направления в исправительное учреждение открытого типа.

В соответствии со ст.46-1 УК мобильный телефон мужчины конфискован в доход государства как средство совершения преступления. Приговор суда не вступил в законную силу, может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке.-0-

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