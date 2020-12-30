Минчанин приговорен к 2,5 года колонии за насилие в отношении сотрудника милиции

30 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Суд Ленинского района Минска вынес приговор по уголовному делу о применении насилия в отношении сотрудника органов внутренних дел, сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу Мингорсуда.

По данным следствия, вечером 10 августа этого года 20-летний минчанин участвовал в несанкционированном массовом мероприятии, которое проходило на проспекте Победителей в Минске. Увидев, как правоохранители пресекают противоправные действия других граждан, он подбежал к сотруднику милиции и нанес ему несколько ударов. После этого минчанина задержали.

В ходе следствия обвиняемый неоднократно менял показания. Сначала молодой человек полностью отрицал вину и говорил, что просто проходил мимо. Спустя время он все же признался, что узнал в Telegram-каналах о месте проведения несанкционированного мероприятия и целенаправленно поехал на проспект Победителей, чтобы принять в нем участие.

Суд признал молодого человека виновным. Он приговорен к 2 годам 6 месяцам лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима. Приговор суда не вступил в законную силу и может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке.-0-