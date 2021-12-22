Минчанин приговорен к 3 годам домашней "химии" за нарушение общественного порядка

22 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минчанин приговорен к 3 годам ограничения свободы без направления в исправительное учреждение открытого типа за нарушение общественного порядка и блокировку транспорта, сообщает БЕЛТА со ссылкой на службу информации прокуратуры города Минска.

Фигурант еще в мае 2021 года указом Президента за совершение действий, дискредитирующих честь и достоинство военнослужащего, лишен звания подполковника запаса.

По материалам уголовного дела, обвиняемый 23 августа 2020 года с другими участниками шел по проспектам Независимости, Машерова, Победителей и улицам Московской, Мясникова, Саперов в Минске, блокируя и преграждая путь транспорту. Это привело к остановке общественного транспорта. На законные требования сотрудников органов внутренних дел прекратить противоправные действия обвиняемый не реагировал.

Вынесенный судом Московского района Минска обвинительный приговор может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке.-0-