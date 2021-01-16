Минчанин приговорен к 3 годам колонии за порчу имущества и насилие над сотрудником милиции

16 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минчанин приговорен к 3 годам лишения свободы за порчу имущества и применение насилия в отношении сотрудника милиции, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Советское РУВД Минска.
Предметом рассмотрения дела стал инцидент в Восточном сквере в Минске. 16 сентября 2020 там проходило несанкционированное массовое мероприятие. Для обеспечения общественной безопасности сотрудники Советского РУВД Минска отслеживали обстановку и записывали происходящее на видеокамеру. Один из участников мероприятия ударил по видеокамере сотрудника, проводившего съемку, и повредил ее. При задержании мужчина оказал сопротивление и скрылся. Позже правоохранители установили личность и задержали правонарушителя.
Судом Советского района Минска обвиняемый признан виновным. Кроме основного наказания, мужчина должен выплатить компенсацию вреда в размере Br1 тыс. Эти деньги уйдут на благотворительность.-0-