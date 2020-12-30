30 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минчанин приговорен к 3 годам колонии за разбойное нападение на букмекерскую контору, сообщает БЕЛТА со ссылкой на службу информации прокуратуры города Минска.
С учетом представленных гособвинителем доказательств суд Первомайского района Минска вынес в отношении мужчины обвинительный приговор. Отбывать наказание он будет в исправительной колонии в условиях усиленного режима. Приговор может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке.
Установлено, что 56-летний житель столицы 17 августа 2020 года в помещении букмекерской конторы, расположенной в подземном переходе станции метро "Уручье" в Минске, потребовал от кассира передать ему деньги из кассы. При этом он продемонстрировал предмет, похожий на пистолет. Получив Br1479, обвиняемый скрылся, однако его задержали.
В качестве мотива для хищения минчанин назвал свое тяжелое материальное положение. Он ошибочно полагал, что все сотрудники правоохранительных органов задействованы на несанкционированных массовых мероприятиях для восстановления общественного порядка, и никто не будет его искать.
Обвиняемый раскаялся в содеянном и добровольно возместил ущерб.-0-