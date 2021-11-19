Минчанин приговорен к 3 годам ограничения свободы за грубое нарушение общественного порядка

19 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Прокуратура Московского района Минска поддержала в суде гособвинение по уголовному делу в отношении ранее несудимого 28-летнего местного жителя. Он признан виновным в грубом нарушении общественного порядка, сообщает БЕЛТА со ссылкой на службу информации прокуратуры города Минска.

В ходе суда установлено, что "обвиняемый в августе 2020 года на проезжей части проспекта Победителей в Минске выкрикивал лозунги и совершал громкие хлопки руками, демонстрировал сотрудникам органов внутренних дел непристойные жесты", отметили в прокуратуре. Кроме того, мужчина двигался по проезжей части дороги, тем самым блокировал и преграждал путь общественному и иному транспорту. На законные требования правоохранителей прекратить противоправные действия он не реагировал.

Обвиняемый ранее привлекался к административной ответственности за участие в несанкционированных мероприятиях.

В итоге суд Московского района Минска назначил фигуранту наказание в виде 3 лет ограничения свободы с направлением в исправительное учреждение открытого типа.

Приговор в законную силу не вступил, может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке.-0-