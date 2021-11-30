Минчанин приговорен к 3 годам ограничения свободы за грубое нарушение общественного порядка

30 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Прокуратура Ленинского района Минска поддержала в суде государственное обвинение по уголовному делу в отношении 23-летнего жителя Минска, который обвинялся в грубом нарушении общественного порядка, сообщает БЕЛТА со ссылкой на службу информации прокуратуры города Минска.

На суде установили, что обвиняемый 9 и 10 августа 2020 года на проезжей части дороги на пр.Победителей и ул.Кальварийской в Минске выкрикивал лозунги и громко хлопал руками. Также он демонстрировал сотрудникам органов внутренних дел непристойные жесты. "Двигался по проезжей части, чем блокировал и преграждал путь общественному и иному транспорту. На законные требования правоохранителей прекратить преступные действия не реагировал", - отметили в прокуратуре.

Обвиняемый ранее привлекался к административной ответственности за участие в несанкционированных массовых мероприятиях.

С учетом представленных государственным обвинителем доказательств суд Ленинского района Минска вынес обвинительный приговор: 3 года ограничения свободы с направлением в исправительное учреждение открытого типа.

Приговор в законную силу не вступил, может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке.-0-