Минчанин приговорен к 3 годам ограничения свободы за участие в массовых беспорядках

Рассылка Рассылка
ПогодаПогода
КурсыКурсы
Конвертер валютКонвертер валют
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Флаг Пятница, 18 июня 2021
Минск Ясно +21°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
20:39 "Фотовеломарафон" пройдет 26-27 июня в Минске Регионы
20:24 Из-за ремонта дороги на ул.Орловской в Минске ночью будет ограничиваться движение Регионы
20:20 Тест-систему для быстрого определения основных мутаций коронавируса разработали в России В мире
20:10 Региональный этап "Властелина села" прошел в Могилевской области Регионы
20:06 Солигорский "Шахтер" одержал 13-ю победу в матчах чемпионата Беларуси по футболу Спорт
19:55 Минчанин приговорен к 3 годам ограничения свободы за участие в массовых беспорядках Происшествия
19:46 Санэпидслужба рассказала, где не рекомендуется купаться на этой неделе Общество
19:39 Юг Гомельской области перспективен по открытию новых месторождений и добыче нефти - Ляхов Регионы
19:30 Награды медработникам РНПЦ вручили в Минске Общество
19:21 Как предприятия "Беллегпрома" готовятся к новому учебному году Экономика
18:57 Сикорский: нам не предоставили необходимые данные с борта Ryanair, вероятно, они не сохранились Общество
18:51 Финальные этапы "Зарницы" и "Зарнички" стартовали на полигоне Брестский Общество
18:49 БГЭУ подписал соглашения о сотрудничестве с тремя ведущими вузами Новосибирска Общество
18:41 Делегация российских журналистов в день 80-летия начала войны посетит Брест Регионы
18:36 Лукашенко поздравил Гутерриша с переизбранием генсекретарем ООН Президент
18:27 В Минске пресекли деятельность группы наркосбытчиков Происшествия
18:18 Страны ЕАЭС согласовали применение навигационных пломб при перевозке санкционных и подакцизных товаров Экономика
18:12 В Могилеве открыли новый кабинет компьютерной томографии Регионы
18:07 Шведы победили словаков на чемпионате Европы по футболу Спорт
18:03 ФОТОФАКТ: Минчане спасаются от жары Регионы
17:55 Беларусь и Монголия заинтересованы укреплять сотрудничество в подготовке специалистов по ЧС Общество
17:46 Россельхознадзор снял ограничения на поставки с мясоперерабатывающего комплекса "Беларуськалия" Экономика
17:43 Коллективный договор служит мощным мотивационным фактором для работников - Орда Общество
17:34 Благодаря заслугам наших медиков белорусскую медицину знают и уважают в мире - Заяц Регионы
17:30 В Беларуси в январе-мае построили 16,7 тыс. квартир Экономика
17:29 Эксперты МАГАТЭ провели миссию по вопросам инженерно-технической поддержки эксплуатации БелАЭС Экономика
17:27 Витебский концерн "Мясо-молочные продукты" увеличил экспорт в Китай более чем в 3 раза Экономика
17:16 Наводнение в Ялте: один человек погиб, восемь пострадали В мире
17:14 Минчанин совершил разбойное нападение на женщину - расследование завершено Происшествия
17:10 Новый кабинет компьютерной томографии открылся в Молодечно Регионы
Все новости
Все новости
Происшествия
18 июня 2021, 19:55

Минчанин приговорен к 3 годам ограничения свободы за участие в массовых беспорядках

Фото из архива
Фото из архива

18 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Прокуратура Ленинского района Минска поддержала в суде государственное обвинение по уголовному делу об участии в массовых беспорядках в отношении 27-летнего столичного жителя, сообщает БЕЛТА со ссылкой на службу информации прокуратуры города Минска.

Мужчине вменено в вину активное участие в групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок, сопряженных с неповиновением законным требованиям представителей власти, повлекшее нарушение работы транспорта. Уточняется, что противоправные действия произошли летом и осенью 2020 года в разных местах Минска. Свою вину фигурант признал полностью.

С учетом представленных гособвинителем доказательств суд вынес приговор: 3 года ограничения свободы с направлением в исправительное учреждение открытого типа.

Еще один обвинительный приговор - год ограничения свободы с направлением в исправительное учреждение открытого типа - вынесен за надругательство над госсимволикой. Как установлено в суде, 28-летний житель столицы 13 апреля 2021 года в состоянии алкогольного опьянения снял со здания учреждения установленный на флагштоке государственный флаг Беларуси, а затем неоднократно смял полотнище и бросил на землю.

Оба приговора в законную силу не вступили, могут быть обжалованы и опротестованы.-0-

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
Минск прокуратура суд
Новости рубрики Происшествия
Скриншот из видео МВД В Минске пресекли деятельность группы наркосбытчиков
Фото СК Минчанин совершил разбойное нападение на женщину - расследование завершено
Фото из архива Минчанин лишился более Br23 тыс. после звонка мошенницы
Фото из архива Могилевчанина задержали за оскорбление милиционера из Молодечно
Фото ГКСЭ Более $8,5 тыс. украла бобруйчанка у пенсионерки
Фото МВД В Калинковичском районе легковушка врезалась в дерево и загорелась - погибла пассажирка
Главное
Александр Лукашенко Перестановки в местной вертикали, новые послы и гендиректор "Белфармации" - кадровый день Президента
"Вы, как всегда, заступаете на передовую" - Лукашенко обновил местную вертикаль власти
Кочанова встретилась со студентами медицинских вузов
Макей на встрече с Лавровым отметил высокую интенсивность белорусско-российских контактов
Топ-новости
Лукашенко: мы искренне гордимся нашими медиками
Андрейченко: память - это постоянное обязательство поколений
Награды медработникам РНПЦ вручили в Минске
Эксперты МАГАТЭ провели миссию по вопросам инженерно-технической поддержки эксплуатации БелАЭС
Макей призвал не беспокоиться о санкциях: сделаем все, чтобы последствия для людей были минимальны
Делегация Минобороны России прибыла в Беларусь
Сикорский: нам не предоставили необходимые данные с борта Ryanair, вероятно, они не сохранились
Как предприятия "Беллегпрома" готовятся к новому учебному году
Открытое письмо трудящихся с осуждением санкций передано в представительство ЕС
Программа возрождения чернобыльских районов должна предусматривать комплексное развитие - Назаров
Беларусь ориентируется на проведение саммита СНГ осенью в Минске в очном формате - Петришенко
Коллективный договор служит мощным мотивационным фактором для работников - Орда
"Белавиа" вывела из эксплуатации свой первый Boeing 737-500
На выставку MILEX в Минск приедут генсек ОДКБ и госсекретарь Союзного государства
Сенатор: западные соседи финансируют деструктивную деятельность и сводят к нулю многолетнее сотрудничество
Реклама
С нами интереснее
гороскоп гороскоп
погода погода
тв программа тв программа
курсы курсы
Темы Все темы
Конституция Беларуси - работа над проектом Спецпроект БЕЛТА "Экспертная среда" Год народного единства Вступительная кампания - 2021 Репортаж БЕЛТА Специальный репортаж
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись З гонарам у сэрцы Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2021гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.