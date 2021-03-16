Минчанин приговорен к 4 годам колонии за подстрекательство к даче взяток и мошенничество

16 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Суд Октябрьского района Минска вынес приговор жителю Минска, который подстрекал к даче взяток сотрудникам ГАИ, обещая "решить вопрос", сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу Мингорсуда.

Ранее фигурант уже 9 раз был судим, в том числе за мошенничество. На этот раз он обвинялся в подстрекательстве к даче взятки и мошенничестве.

Как сообщили в пресс-службе суда, мужчина ввел в заблуждение двух пострадавших о якобы наличии у него в ГАИ МВД знакомств, способных повлиять на принятие решения об освобождении от ответственности за совершенные административные правонарушения. Одну женщину он склонил к передаче ему $500, которые, по его словам, предназначались сотрудникам ГАИ. Однако в действительности мужчина не мог и не намеревался передавать эти деньги должностным лицам, подчеркнули в суде.

Кроме того, обвиняемый подобным образом завладел мобильным телефоном, принадлежащим второй пострадавшей. Телефон стоимостью более Br4 тыс. она, кстати, купила с привлечением кредитных средств банка.

Судом обвиняемый признан виновным. По совокупности преступлений он приговорен к 4 годам лишения свободы в колонии строгого режима.

Приговор суда не вступил в законную силу и может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке.-0-