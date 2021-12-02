Минчанин приговорен к 4 годам лишения свободы за ДТП в пьяном виде

2 декабря, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Виновника ДТП в Осиповичском районе приговорили к 4 годам лишения свободы. Об этом БЕЛТА сообщила официальный представитель УСК по Могилевской области Татьяна Старосотникова.

По данным следствия, днем 3 июля 43-летний житель Минска, двигаясь в нетрезвом состоянии на автомобиле Nissan по грунтово-гравийной дороге в Осиповичском районе, не выбрал безопасную скорость, развив ее до 82 км/ч. Как результат - на влажной дороге его автомобиль занесло. Он выехал за пределы проезжей части и врезался в дерево.

В результате ДТП пассажирам авто - женщинам 44 и 67 лет - причинены тяжкие телесные повреждения. Пострадал и сам водитель. Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, у него также обнаружены тяжкие телесные повреждения. Меньше всего пострадал несовершеннолетний пассажир, у которого диагностированы ушиб и ссадины.

Согласно медицинскому освидетельствованию, концентрация алкоголя в крови у водителя составила 1,7 промилле. Мужчина в феврале текущего года был лишен права управления за поездку в нетрезвом состоянии.

Следователем допрошены обвиняемый и свидетели, специалистами ГКСЭ проведены экспертные исследования, которые изучены и приобщены к материалам уголовного дела.

Действия 43-летнего жителя Минска следователями квалифицированы по ч.4 ст.317 Уголовного кодекса.

Суд первой инстанции приговорил мужчину к 4 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии в условиях поселения и с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на 6 лет. Автомобиль по решению суда подлежит специальной конфискации.-0-