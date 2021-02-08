Минчанин приговорен к 4 годам ограничения свободы за домашнюю нарколабораторию

8 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Суд Воложинского района приговорил минчанина к 4 годам ограничения свободы за незаконный оборот наркотиков, сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу Минского областного суда.

Нарколабораторию по производству марихуаны обнаружили в одном из частных домов Воложинского раойона сотрудники уголовного розыска Воложинского РОВД совместно с бойцами ОМОН. В доме оперативники нашли тайное помещение для выращивания высококачественной конопли и производства марихуаны. Лаборатория размещалась за шкафом.

Минчанин к работе подошел со всей ответственностью и учел все нюансы. Снабдил нарколабораторию вентиляцией, таймером света, обогревом, настроил автоматический полив и систему подкормки. Изнутри помещение обшил утеплителем и разбил на несколько секторов. Всего мужчина успел вырастить не менее 17 растений. Часть росла в горшках, другая на гидропонике.

При этом в доме он хранил не менее 18,9 г марихуаны.

Судом обвиняемый признан виновным "в незаконном без цели сбыта хранении наркотических средств", а также "в незаконном посеве и выращивании растений, содержащих психотропные вещества в целях иного получения наркотических средств". Отбывать наказание он будет в исправительном учреждении открытого типа.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован и опротестован в установленном законодательством порядке.-0-