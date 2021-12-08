Минчанин приговорен к 5 годам колонии за мошенничество на Br700 тыс.

8 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минчанин приговорен к 5 годам лишения свободы за мошенничество на Br700 тыс., сообщает БЕЛТА со ссылкой на службу информации прокуратуры города Минска.
Отбывать наказание обвиняемый будет в исправительной колонии в условиях усиленного режима. Также ему предстоит выплатить штраф в размере 200 базовых величин (1 БВ - Br29).
В ходе следствия установлено, что фигурант с 4 февраля 2019 года по 9 января 2021-го в различных городах Беларуси получал в аренду (лизинг) автомобили, а также приобретал их на условиях рассрочки платежа, однако затем в нарушение взятых на себя обязательств фактически перепродавал транспортные средства другим людям.
Кроме того, он под предлогом ведения совместного бизнеса получал у граждан деньги, которые в действительности тратил на собственные нужды.
В результате противоправных действий 14 гражданам, двум индивидуальным предпринимателям и нескольким лизинговым компаниям причинен материальный ущерб на общую сумму свыше Br700 тыс.
Обвиняемый признал вину в полном объеме.
Приговор суда в законную силу не вступил, может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке.-0-