Минчанин приговорен к 8 годам колонии за разбойное нападение на кассира обменного пункта

23 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Суд Фрунзенского района Минска вынес приговор в отношении 30-летнего минчанина за разбойное нападение на кассира обменного пункта, сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу Мингорсуда.

Мужчина приговорен к 8 годам лишения свободы в колонии усиленного режима. Ему предстоит выплатить штраф в размере 200 БВ (Br5,4 тыс.). Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке.

Преступление произошло днем 24 сентября 2020 года. К помещению одного из пунктов обмена валют во Фрунзенском районе подошел неизвестный. Дождавшись, когда кассир выйдет на перерыв, он подошел к ней и, угрожая предметом, похожим на взрывное устройство, потребовал передать деньги из кассы. Забежав обратно в помещение, работница банка нажала тревожную кнопку. После этого мужчина скрылся с места происшествия.

По информации МВД, мужчина решился на разбой из-за долгов, которые образовались у него в результате спортивных онлайн-ставок. В день совершения преступления злоумышленник взял с собой сменную одежду: переодевался как до нападения, так и после него, а затем выбросил вещи в мусорный контейнер.

Личность фигуранта удалось установить благодаря совпадению биологического материала, обнаруженного на изъятых при осмотре места происшествия объектах, по учету данных ДНК в ГКСЭ.-0-