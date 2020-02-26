Минчанин приговорен к двум годам с отсрочкой за кражу в аквапарке

26 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Суд Центрального района Минска вынес приговор жителю столицы, который 15 декабря 2019 года украл у иностранца в аквапарке "Лебяжий" $9110, сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу Мингорсуда.

Потерпевший оставил в кабинке для переодевания джинсы, в кармане которых была крупная сумма. Спустя два часа он вернулся и обнаружил, что все деньги пропали. Потерпевший немедленно обратился в милицию. Милиция вышла на след обвиняемого. Тот признался, что, увидев чужие брюки, проверил карманы и достал из них пачку долларов. Из похищенной суммы $8,8 тыс. были обнаружены у него дома.

Минчанин признан виновным в краже в крупном размере и приговорен к 2 годам лишения свободы со штрафом в доход государства в размере 100 базовых величин (Br2,7 тыс.). К нему применена отсрочка исполнения назначенного наказания в виде лишения свободы на 2 года.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке.-0-