Минчанин приобрел автомобиль за сувенирные доллары

12 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сотрудниками уголовного розыска криминальной милиции Фрунзенского РУВД Минска задержан житель столицы, который мошенническим путем завладел автомашиной. Об этом БЕЛТА сообщили в ГУВД Мингорисполкома.

С просьбой возвратить денежные средства за продажу автомобиля во Фрунзенское РУВД обратился 34-летний житель Минска. Мужчина рассказал, что в январе приобрел автомобиль Volkswagen Jetta, но не успел переоформить собственность на себя. Спустя некоторое время бывший владелец авто обратился к минчанину с просьбой выкупить транспортное средство обратно. Мужчина согласился. Договорившись о встрече, он передал автомобиль бывшему владельцу, за что получил $350.

Позже мужчина обнаружил, что доллары, которые были переданы ему в качестве оплаты, оказались сувенирными. Правоохранители установили, что причастным к мошенническим действиям является 21-летний минчанин. Молодой человек обосновал свой поступок тяжелым материальным положением.

Собранные материалы проверки переданы во Фрунзенский (г.Минска) РОСК. За совершенное мошенничество, согласно ч.1 ст. 209 УК, молодому человеку может грозить до 3 лет лишения свободы. Известно, что ранее он к уголовной ответственности не привлекался.-0-