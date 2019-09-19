Минчанин приобрел реквизиты карт иностранцев и покупал через них топливо

19 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Оперативники управления по раскрытию преступлений в сфере высоких технологий ГУВД Мингорисполкома пресекли противоправную деятельность минчанина, который похищал деньги с банковских карт иностранных граждан. Такую информацию опубликовала пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова в Telegram-канале, сообщает БЕЛТА.

Правоохранители установили, что доступ к реквизитам карт, эмитированных банковскими учреждениями США, Бразилии, Израиля, парень купил за криптовалюту в интернете в одном из специализированных магазинов.

"Известно, что реквизиты были необходимы фигуранту для совершения противоправной деятельности. Так, обладая необходимыми сведениями, 24-летний минчанин стал заниматься продажей топлива по выгодной для граждан цене. Суть противоправной деятельности заключалась в том, что пока владельцы карт даже не подозревали о том, что с их счетов похищаются деньги, фигурант, используя мобильные приложения АЗС, вносил данные карт иностранных граждан и приобретал топливо. Затем молодой человек продавал его по более дешевой цене как своим знакомым, так и обычным гражданам", - рассказала представитель МВД.

По оперативной информации, в общей сложности с использованием денежных средств, принадлежащих иностранным гражданам, фигуранту удалось приобрести порядка 15 тыс. л топлива на общую сумму Br90 тыс.

Следственное управление УСК по Минску в отношении молодого человека возбудило уголовные дела.

В МВД рассказали, как не стать жертвой подобных преступлений. Так, не стоит никому ни при каких обстоятельствах передавать свою банковскую карточку, а также ее реквизиты. Для расчетов в интернете нужно использовать отдельную банковскую платежную карту, деньги на которую переводить нужно непосредственно перед осуществлением платежа. Никому не стоит передавать свой мобильный телефон, сим-карты, а также сообщать информацию из смс-сообщений; рекомендовано использовать сложные пароли к системам дистанционного банковского обслуживания, которые не повторяются на других интернет-ресурсах; не открывать сообщения от неизвестных источников, полученных от интернет-пользователей, а также переходить по ссылкам. На компьютерах или мобильных устройствах не стоит устанавливать сомнительные приложения. Также нужно использовать предоставленные банком дополнительные меры безопасности, такие как двухфакторная аутентификация, лимит снятия денежных средств, а также смс-оповещения.-0-