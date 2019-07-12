Минчанин пришел в гости к несовершеннолетней девушке с гашишем

12 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гашиш обнаружили правоохранители у 26-летнего минчанина, которого к себе домой позвала несовершеннолетняя девушка. Об этом БЕЛТА сообщила официальный представитель ОИОС ГУВД Мингорисполкома Дарья Бабок.

С заявлением в милицию обратились родители девушки. Они пояснили, что во время их отсутствия дома дочь пригласила в гости около пяти человек, и, возможно, данные граждане находятся в состоянии наркотического опьянения. Предположения родителей подтвердились: у одного из гостей оперативники обнаружили особо опасное наркотическое вещество - гашиш, общей массой около 5 г.

На этом история не закончилась. При осмотре квартиры, где проживал молодой человек, стражи порядка нашли 62 г гашиша, спрятанного между подлокотником и спинкой кресла. В квартире также были обнаружены электронные весы и приспособление для курения.

Известно, что 26-летний молодой человек нигде не работал. Ранее к уголовной ответственности он не привлекался. Сотрудниками Фрунзенского РУВД города Минска проводятся дальнейшие мероприятия, направленные на установление иных фактов противоправной деятельности указанного лица.

Материалы проверки переданы во Фрунзенский (г. Минска) РОСК Беларуси для дачи правовой оценки действиям фигуранта. В настоящее время минчанин водворен в изолятор временного содержания.-0-

Фото ОИОС ГУВД Мингорисполкома