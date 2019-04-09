9 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минчанин присвоил более Br9 тыс. под предлогом изготовления мебели, следователи устанавливают потерпевших от мошеннических действий, сообщили БЕЛТА в Следственном комитете.
Ленинским (г.Минска) районным отделом СК расследуется уголовное дело в отношении 38-летнего мужчины, который обвиняется в мошенничестве. По данным следствия, мужчина с декабря 2017 года по февраль 2019-го, представляясь ИП, под предлогом изготовления мебели завладел деньгами семи граждан - более Br9 тыс.
"Следователями установлено, что мужчина разместил в интернете объявление об изготовлении мебели. При этом он не имел реальной возможности исполнять принятые на себя обязательства и не намеревался этого делать. Обязательным условием заключения договора было внесение предоплаты. Он брал деньги и больше на связь не выходил", - рассказали в СК.
В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 209 УК (мошенничество). Он находится под стражей.
У следователей имеются основания полагать, что фактов противоправной деятельности мужчины может быть больше. Пострадавшие от его действий могут сообщить об этом по телефонам 8 (029) 753 27 16, 8 (017) 389 56 62 и 8 (017) 389 55 55.-0-
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