Минчанин присвоил мобильные телефоны и аксессуары 60 человек

24 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Правоохранители Фрунзенского РУВД столицы задержали молодого человека, который мошенническим путем завладевал деньгами и гаджетами минчан, сообщили БЕЛТА в ГУВД Мингорисполкома.

Свою так называемую деятельность 23-летний неработающий житель столицы начал с 2018 года. Через соцсети он предлагал молодым людям подзаработать, оформив на себя рассрочку на мобильный телефон или наушники, а затем передать ему для перепродажи. В качестве оплаты он предлагал им от Br90 до Br150. При этом представлялся специалистом по продаже гаджетов и аксессуаров к ним. Рассрочку обещал выплачивать сам, но на деле этого не выполнял.

В некоторых случаях минчанин агитировал оформить на себя карту рассрочки одного из банков, также обязуясь самостоятельно погашать долг. За это платил до Br400. Присвоенные мобильные устройства и аксессуары к ним молодой человек перепродавал, а деньги тратил на личные нужны.

Среди потерпевших молодые люди в возрасте от 18 до 22 лет, которые хотели быстрого заработка. В настоящий момент установлено около 60 человек, пострадавших от мошеннических действий. Сумма ущерба устанавливается.-0-