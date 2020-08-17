Минчанин привез из России полкилограмма наркотиков под видом спортивного питания

17 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сотрудники наркоконтроля Центрального РУВД Минска задержали 19-летнего минчанина, который на протяжении полугода распространял наркотики. Об этом БЕЛТА сообщили в ГУВД Мингорисполкома.

"По оперативной информации, молодой человек на протяжении полугода работал на интернет-магазин по продаже наркотиков. Приобретая партии запрещенных веществ, он расфасовывал их по месту жительства, а после распространял за пределами МКАД. При задержании у молодого человека обнаружили более 30 фотографий, на которых были запечатлены места спрятанных наркотиков. Как признался задержанный, неделей ранее он ездил в Россию, откуда привез полкилограмма альфа-PVP в банке от спортивного питания. Известно, что часть наркотика минчанин успел продать", - рассказали в ГУВД.

С его слов, в ближайшее время он вновь собирался поехать в Россию за килограммовой партией запрещенных веществ, чтобы затем расфасовать и продать на территории нашей страны. По месту жительства минчанина сотрудники милиции обнаружили и изъяли более 60 г альфа-PVP, фасовочные пакеты, электронные весы и изоленту. Известно, что ранее молодой человек к уголовной ответственности не привлекался.

Сотрудники милиции устанавливают иных лиц, причастных к незаконному обороту наркотиков. Материалы проверки переданы в Московский (Минска) РОСК, где действиям молодого человека дана правовая оценка.-0-