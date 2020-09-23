Минчанин привлечен к ответственности за оскорбление инспектора ГАИ

23 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. За оскорбление инспектора ГАИ к ответственности привлечен 27-летний минчанин. Такую информацию опубликовала в своем Telegram-канале пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова, сообщает БЕЛТА.

Сотрудник столичной Госавтоинспекции позвонил владельцу автомобиля, чтобы напомнить о выполнении последним предписания об устранении пленочного покрытия со стекол автомобиля. Конструктивного диалога не получилось: с первых секунд общения в адрес инспектора посыпались оскорбления и нецензурщина. Запись телефонного разговора, а также собранные материалы были направлены в Московское РУВД Минска для проведения проверки.

В отношении нарушителя составлены протоколы об административных правонарушениях за оскорбление должностного лица при исполнении им служебных полномочий и неповиновение законному распоряжению или требованию должностного лица при исполнении им служебных полномочий.

Решением суда мужчина подвергнут административному взысканию в виде 12 суток административного ареста, а также оштрафован на 40 БВ. Кроме того, ответчик должен возместить сотруднику милиции Br500 в качестве компенсации морального вреда и оплатить госпошлину за подачу искового заявления. Ранее водитель неоднократно привлекался к ответственности за различные нарушения правил дорожного движения.

Денежные средства инспектор намерен передать для нужд одного из столичных детских домов.

"Ни одно противоправное действие в отношении сотрудников милиции не останется безнаказанным", - добавили в МВД.-0-