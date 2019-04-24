24 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минчанин продал автомобиль-двойник и через два года украл его у нового владельца. Автовора задержали, сообщает БЕЛТА со ссылкой на управление информации и общественных связей МВД Беларуси.

В МВД рассказали, что в 2017 году минчанин купил у другого жителя столицы четырехлетний кроссовер Hyundai Santa Fe, зарегистрированный в Московской области России. Покупатель хотел сэкономить, поэтому не стал переоформлять авто: в таком случае нет необходимости оплачивать госпошлину за участие в дорожном движении, утильсбор, проходить техосмотр.

Через два года машину похитили средь бела дня со стоянки возле работы. По информации главного управления уголовного розыска МВД, сотрудники уголовного розыска ГУВД Мингорисполкома и Партизанского РУВД столицы установили, что автомобиль украл предыдущий владелец.

Проверка показала, что это машина-двойник, ранее похищенная предположительно на территории России. Номер кузова видоизменен, документы и регистрационные знаки поддельные. Задержанный знал об этом и планировал снова ее продать, надеясь, что покупатель догадывается о криминальном происхождении авто и побоится заявить о краже. Когда будет установлен истинный владелец, машину ему вернут, а покупатель останется и без денег, и без средства передвижения.

Машина-оригинал, VIN-номер которой использовали преступники при подделке документов, была легально ввезена из России и зарегистрирована в Беларуси.

В настоящее время проводятся дальнейшие мероприятия по установлению всех обстоятельств хищения и возможных связей задержанного. Автомобиль изъят.

Как отметили в уголовном розыске, в последнее время подобная схема криминального автобизнеса стала популярной: преступники воруют автомобиль, изменяют VIN, изготавливают документы и номера, продают его исключительно без переоформления по заниженной стоимости. Через какое-то время снова воруют у нового владельца и перепродают. Теоретически такая цепочка может продолжаться бесконечно. Автолюбители, падкие на сниженную цену, желая избежать дополнительных трат, покупают транспортные средства с темным прошлым и рискуют остаться ни с чем.-0-