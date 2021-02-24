Минчанин проник ночью в офис компании и похитил из сейфа Br40 тыс.

24 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сотрудники управления уголовного розыска ГУВД Мингорисполкома совместно с коллегами из Заводского РУВД задержали мужчину, который проник в офисное помещение и похитил крупную сумму денег. Об этом БЕЛТА сообщили в ГУВД Мингорисполкома.

"40-летний минчанин работал в офисе кладовщиком. Имея ключи от входной двери, мужчина в ночное время проник в помещение и закрыл камеру видеонаблюдения листом картона. Поскольку он знал, где находятся ключи от сейфа с крупной суммой денег, беспрепятственно их взял и похитил около Br40 тыс. Деньги он потратил на погашение долгов, игры в букмекерской конторе и личные нужды", - рассказали в ГУВД.

Ранее мужчина к уголовной ответственности не привлекался.

Материалы проверки переданы в Заводской (Минска) РОСК, где действиям задержанного дана правовая оценка.-0-