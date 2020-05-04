Минчанин пытался похитить деньги из банкомата с помощью спецпрограммы

4 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минчанин пытался похитить деньги из банкомата, он успел извлечь около Br1,4 тыс. Мужчину задержали оперативники, проинформировала в своем Telegram-канале пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова, сообщает БЕЛТА.

В субботу оперативники управления "К" ГУВД Мингорисполкома и Центрального РУВД при попытке хищения денег из банкомата задержали с поличным 37-летнего минчанина. Мужчина успел получить около Br1,4 тыс.

Фото МВД

"По информации оперативников, задержанный ранее работал в одном из банков столицы. Используя специализированное программное обеспечение, он получал доступ к системе управления банкоматом, которая выгружала имеющиеся в нем деньги. Сейчас проводятся мероприятия на причастность к совершению аналогичных фактов", - рассказала Ольга Чемоданова.

Действиям задержанного дана правовая оценка. Возбуждено уголовное дело.-0-