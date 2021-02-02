Минчанин пытался угнать авто, чтобы не идти пешком

2 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сотрудники отдела уголовного розыска Московского РУВД Минска задержали мужчину, который пытался угнать автомобиль. Об этом БЕЛТА сообщили в ГУВД Мингорисполкома.

"В оперативно-дежурную часть Московского РУВД Минска обратился житель столицы и сообщил, что неизвестный проник в его автомобиль и повредил его. В ходе разбирательства выяснилось, что угнать автомобиль марки "Киа Серато" хотел ранее судимый 34-летний минчанин", - рассказали в ГУВД.

Установлено, что мужчина через незапертую дверь проник в машину и пытался ее завести, но ни оставленный ключ от замка зажигания, ни вырванные провода из панели мужчине не помогли. Разозлившись, он повредил детское кресло и выбросил тюбинг из багажника. Мотив своего поступка мужчина пояснил тем, что в ту ночь поссорился с подругой и изрядно выпил, а на авто хотел просто доехать домой.

Общая сумма ущерба составила около Br2,8 тыс.

Материалы проверки переданы в Московский (Минска) РОСК, где в отношении 34-летнего жителя столицы возбуждено уголовное дело.-0-