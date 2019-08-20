20 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минчанин пытался ввезти из Польши меч, сообщили БЕЛТА в Государственном пограничном комитете.
Брестские пограничники обнаружили меч при оформлении на въезд в Беларусь из Польши автомобиля Renault в пункте пропуска "Домачево" 19 августа. "Под личными вещами водителя, жителя Минска, в багажном отделении находился меч с металлическими вставками желтого цвета на рукоятке, в деревянном чехле, обтянутом кожей", - рассказали в ГПК.
Находку изъяли сотрудники таможни для проведения дальнейшего разбирательства.-0-
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