20 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минчанин пытался ввезти из Польши меч, сообщили БЕЛТА в Государственном пограничном комитете.

Брестские пограничники обнаружили меч при оформлении на въезд в Беларусь из Польши автомобиля Renault в пункте пропуска "Домачево" 19 августа. "Под личными вещами водителя, жителя Минска, в багажном отделении находился меч с металлическими вставками желтого цвета на рукоятке, в деревянном чехле, обтянутом кожей", - рассказали в ГПК.

Находку изъяли сотрудники таможни для проведения дальнейшего разбирательства.-0-