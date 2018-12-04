Минчанин пытался выманить у знакомого $50 тыс., обещая решить спорные бизнес-вопросы

4 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минский бизнесмен пытался выманить у знакомого $50 тыс. под предлогом связей в правоохранительных органах. Об этом БЕЛТА сообщили в УВД Миноблисполкома.

Первоначально борцам с экономическими преступлениями УВД поступила информация, что некий человек, бравируя связями в правоохранительных органах, предлагает помощь в решении спорных коммерческих вопросов. "После проверки у сотрудников БЭП появились основания полагать, что 38-летний минчанин - управляющий фирмы - подстрекает знакомого предпринимателя к якобы даче взятки правоохранителям. Деньги должны были благоприятно повлиять на то, что в отношении определенной коммерческой структуры будет организован целый ряд внеочередных поверок", - рассказали в УВД. Как заверял бизнесмен, $50 тыс. будут переданы в качестве взяток должностным лицам сразу нескольких правоохранительных структур.

Встреча для передачи денег была назначена на территории Смолевичского района. "Фигурант получил оговоренную сумму. Практически сразу после этого его задержали борцы с экономическими преступлениями при силовой поддержке бойцов ОМОНа Миноблисполкома", - проинформировали в управлении.

Фото БЭП УВД Миноблисполкома

Возбуждено уголовное дело о подстрекательстве к даче взятки. Также у правоохранителей есть все основания полагать о мошеннической составляющей в действиях фигуранта.-0-