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27 марта 2021, 15:13

Минчанин пытался вывезти в Россию 36 т металла без документов

Фото УВД Миноблисполкома
Фото УВД Миноблисполкома

27 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минчанин пытался вывезти в Россию 36 т черного металла без документов. Об этом БЕЛТА сообщили в УВД Миноблисполкома

"Схему вывоза лома и отходов черных металлов раскрыли сотрудники отделения БЭП Смолевичского РОВД. Неработающий 65-летний минчанин попытался вывезти в Российскую Федерацию 36 т лома черных металлов на сумму Br6,5 тыс. без соответствующих документов. Для этих целей автомобиль МАЗ и полуприцеп он заказал в РФ. Там и планировал оставить транспортное средство. Владельцем автомобиля являлся также гражданин России, а водителем - уроженец Абхазии", - рассказали в УВД.

Минчанин по автодороге М1 с металлолом выехал в Россию. Сотрудники БЭП и ГАИ сработали грамотно. Нарушитель был задержан, металлолом обращен в доход государства.

Суд Фрунзенского района Минска привлек столичного жителя к административной ответственности и оштрафовал на Br145.-0-

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