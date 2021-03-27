Минчанин пытался вывезти в Россию 36 т металла без документов

27 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минчанин пытался вывезти в Россию 36 т черного металла без документов. Об этом БЕЛТА сообщили в УВД Миноблисполкома
"Схему вывоза лома и отходов черных металлов раскрыли сотрудники отделения БЭП Смолевичского РОВД. Неработающий 65-летний минчанин попытался вывезти в Российскую Федерацию 36 т лома черных металлов на сумму Br6,5 тыс. без соответствующих документов. Для этих целей автомобиль МАЗ и полуприцеп он заказал в РФ. Там и планировал оставить транспортное средство. Владельцем автомобиля являлся также гражданин России, а водителем - уроженец Абхазии", - рассказали в УВД.
Минчанин по автодороге М1 с металлолом выехал в Россию. Сотрудники БЭП и ГАИ сработали грамотно. Нарушитель был задержан, металлолом обращен в доход государства.
Суд Фрунзенского района Минска привлек столичного жителя к административной ответственности и оштрафовал на Br145.-0-