Минчанин пытался вывезти в Россию свыше 25 т металлолома

10 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минчанин пытался вывезти в Россию более 25 т металлолома. Об этом БЕЛТА сообщили в УВД Минского облисполкома.
В ходе проведения мероприятий по противодействию незаконному обороту лома черных и цветных металлов сотрудники УВД Миноблисполкома, ОБЭП КМ и ОГАИ Жодинского ГОВД выявили факт противозаконной деятельности. 31-летний временно безработный минчанин незаконно заготавливал лом цветного металла.
"Разъезжая на небольшом грузовом автомобиле, мужчина скупал лом алюминия бытового у жителей Минска и района и складировал в фуре, оставленной в пригороде столицы. Насобирав достаточное количество лома, мужчина намеревался вывезти его для сдачи на территорию России. Однако по пути следования был остановлен сотрудниками Госавтоинспекции", - рассказали в ведомстве.
В ходе осмотра автомобиля было обнаружено и изъято более 25 т на общую сумму свыше Br81 тыс. У мужчины не было документов на право осуществления предпринимательской деятельности и лицензии на право заготовки (закупки) лома и отходов цветных металлов.
В отношении жителя столицы составлен административный протокол по ч.2 ст.13.3 КоАП о незаконной предпринимательской деятельности, санкция которой предусматривает штраф в размере до 100 БВ.
"Напоминаем, что заготовка (закупка) лома и отходов черных и цветных металлов является лицензируемой деятельностью и может осуществляться только заготовительными организациями", - добавили правоохранители.-0-