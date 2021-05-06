Минчанин расклеивал листовки с призывами к уличным протестам

6 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске задержали мужчину, клеившего на киоски листовки с призывами к участию в уличных протестах. Такая информация размещена в официальном Telegram-канале пресс-секретаря МВД Ольги Чемодановой, сообщает БЕЛТА.

"Вечером 4 мая сотрудники ОМОН задержали с поличным 29-летнего минчанина: тот клеил на киоски листовки с призывами к участию в уличных протестах. В машине задержанного милиционеры нашли свыше 50 БЧБ-флагов, несколько шестиметровых стальных труб, баллончики с аэрозольной краской, четыре дымовые шашки, более 750 стикеров протестного толка, флаеры и трафареты", - говорится в сообщении.

Мужчина признался, что участвовал в дворовых и районных несанкционированных массовых мероприятиях, а через расклейку стикеров пытался поддержать протестную активность.

В содеянном минчанин раскаялся и признал вину в порче имущества. Сейчас он в ИВС. Следователи дали правовую оценку его действиям и признали подозреваемым по уголовному делу о массовых беспорядках в Минске.

Известно, что фигурант женат, у него есть малолетние дети. Сам он работает выпускающим видеоинженером в частной фирме, а также является индивидуальным предпринимателем в сфере торговли.-0-