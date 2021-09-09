Минчанин распространял закладки и нелегально пользовался каршерингом

9 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В конце июля под Светлогорском наркоконтроль задержал двоих распространителей альфа-РVР из Минска. Об этом в своем Telegram-канале проинформировала пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова, сообщает БЕЛТА.

"Тогда у дилеров изъяли более 200 пакетиков с психотропом, а их самих заключили под стражу. Во время проверки фигурантов на причастность к противоправной деятельности столичные оперативники установили, что один из них незаконно арендовал автомобиль и попал на нем в ДТП", - говорится в сообщении.

По информации ГУВД Мингорисполкома, 19-летний парень не имел водительского удостоверения, но захотел воспользоваться каршерингом. "Чтобы обмануть платформу, где при регистрации требуется верификация, молодой человек решился на аферу. В сети познакомился с мужчиной и предложил ему работу водителя. Для оформления попросил выслать селфи на фоне водительского удостоверения и паспорта. Фигурант использовал фотографии при обмане службы поддержки прокатного сервиса: просил привязать уже существующий аккаунт обманутого мужчины к номеру своего мобильного оператора. На арендной иномарке парень ездил по Минску, пока не передал управление своей знакомой, также не имевшей водительского удостоверения. В итоге девушка стала виновницей ДТП с участием трех автомобилей", - рассказали в ведомстве.

Следователи дали правовую оценку действиям минчанина и возбудили уголовные дела за незаконный оборот наркотиков и несанкционированный доступ к компьютерной информации.-0-