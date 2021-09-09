Рассылка Рассылка
ПогодаПогода
КурсыКурсы
Конвертер валютКонвертер валют
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Флаг Четверг, 9 сентября 2021
Минск Ясно +22°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
14:06 Мудрогелов: тесное взаимодействие науки и промышленности позволяет оставаться конкурентоспособными Регионы
14:06 Спасатели из 8 стран обсудили на конференции вопросы защиты населения от ЧС Регионы
14:03 Минчанин распространял закладки и нелегально пользовался каршерингом Происшествия
13:46 Сенатор: беспомощность ЕС в решении проблем беженцев и циничное отношение к их судьбам очевидны Общество
13:42 До +26°С ожидается в Беларуси 10 сентября Общество
13:41 Доллар и евро на торгах 9 сентября подешевели, российский рубль подорожал Экономика
13:33 Теплая погода ожидается в Беларуси в выходные Общество
13:30 Страны ОДКБ в связи с ситуацией в Центральной Азии намерены дополнительно оснастить КСОР современным вооружением Политика
13:25 В Минском районе водитель уснул за рулем и врезался во встречную легковушку Происшествия
13:20 Проект "Открой Гомель" связал историю и современность архитектурного облика областного центра Регионы
13:15 Авиакомпания "Северсталь" открыла регулярные рейсы по маршруту Череповец-Минск-Череповец Общество
13:15 Кража четырехлетней давности раскрыта в Поставах Происшествия
13:11 Делегация Союза женщин России по приглашению БСЖ посетит Беларусь Общество
13:10 Экс-президент Афганистана попросил прощения у народа В мире
12:59 "Белнефтехим" временно приостановил прокачку нефти по "Дружбе" в направлении Словакии и Венгрии Экономика
12:57 Борисов: страны ОДКБ серьезно продвинулись в плане оснащения КСОР ОДКБ Политика
12:51 Ведущие предприятия Беларуси примут участие в выставке Armenia Expo Экономика
12:46 ГПК: за сутки 8 из 10 европейских пунктов пропуска не выполнили двусторонние договоренности Регионы
12:41 Украина не попала в список стран-кандидатов вступления в ЕС В мире
12:38 Исаченко: для Беларуси как никогда важно единство власти и гражданского общества Общество
12:36 Выбрать вид спорта и записаться в секцию можно будет на празднике в центре Гродно Регионы
12:32 Воинов: Беларусь стремится к снижению конфликтного потенциала, проводя миролюбивую политику Общество
12:19 В Бристоле на АЗС мужчина с ножом захватил заложников В мире
12:14 Памятник танку открыли в Новогрудке Регионы
12:12 Житель Столбцовского района по фиктивным документам оформлял рассрочки на гаджеты Происшествия
12:06 В Гомеле мошенники предлагали почистить вентиляцию Происшествия
12:02 Молодые следователи приняли присягу в Минске Регионы
11:56 Parimatch и "Цмокi-Мiнск" продолжат сотрудничать в сезоне 2021/2022 Спорт
11:52 В Хойникском районе горел склад с древесным углем Происшествия
11:46 Зона отдыха "Жара" открылась на берегу Чижовского водохранилища Регионы
Все новости
Все новости
Происшествия
09 сентября 2021, 14:03

Минчанин распространял закладки и нелегально пользовался каршерингом

Фото из архива
Фото из архива
Новости темы "Меры борьбы с незаконным оборотом наркотиков"
В Минске за распространение психотропов задержан студент вуза
Минчанин организовал в квартире нарколабораторию

9 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В конце июля под Светлогорском наркоконтроль задержал двоих распространителей альфа-РVР из Минска. Об этом в своем Telegram-канале проинформировала пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова, сообщает БЕЛТА.

"Тогда у дилеров изъяли более 200 пакетиков с психотропом, а их самих заключили под стражу. Во время проверки фигурантов на причастность к противоправной деятельности столичные оперативники установили, что один из них незаконно арендовал автомобиль и попал на нем в ДТП", - говорится в сообщении.

По информации ГУВД Мингорисполкома, 19-летний парень не имел водительского удостоверения, но захотел воспользоваться каршерингом. "Чтобы обмануть платформу, где при регистрации требуется верификация, молодой человек решился на аферу. В сети познакомился с мужчиной и предложил ему работу водителя. Для оформления попросил выслать селфи на фоне водительского удостоверения и паспорта. Фигурант использовал фотографии при обмане службы поддержки прокатного сервиса: просил привязать уже существующий аккаунт обманутого мужчины к номеру своего мобильного оператора. На арендной иномарке парень ездил по Минску, пока не передал управление своей знакомой, также не имевшей водительского удостоверения. В итоге девушка стала виновницей ДТП с участием трех автомобилей", - рассказали в ведомстве.

Следователи дали правовую оценку действиям минчанина и возбудили уголовные дела за незаконный оборот наркотиков и несанкционированный доступ к компьютерной информации.-0-

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
МВД Минск наркотики правонарушение
Новости рубрики Происшествия
Фото из архива В Минском районе водитель уснул за рулем и врезался во встречную легковушку
Фото из архива Кража четырехлетней давности раскрыта в Поставах
Фото из архива Житель Столбцовского района по фиктивным документам оформлял рассрочки на гаджеты
Фото из архива В Гомеле мошенники предлагали почистить вентиляцию
Фото МЧС В Хойникском районе горел склад с древесным углем
Фото из архива Гомельчанин приговорен к 3 годам колонии за призывы к насилию
Главное
Лукашенко прибыл в Москву. Вечером в Кремле пройдут переговоры с Путиным по интеграционному пакету
Воинов: Беларусь стремится к снижению конфликтного потенциала, проводя миролюбивую политику
Исаченко: для Беларуси как никогда важно единство власти и гражданского общества
РЕПОРТАЖ: Новейшая история Островца: превращение из горпоселка в атомград
Топ-новости
Белорусы завоевали 8 медалей во второй день международного турнира по самбо в Минске
Вольфович: события в Афганистане обуславливают нарастание комплекса транснациональных вызовов
Легкий и стильный – HONOR MagicBook X15 уже в МТС
ГПК: за сутки 8 из 10 европейских пунктов пропуска не выполнили двусторонние договоренности
Parimatch и "Цмокi-Мiнск" продолжат сотрудничать в сезоне 2021/2022
Белорусы взяли еще восемь наград на I Играх стран СНГ в Казани
Кому с 10.10.2021 понадобится касса? Вероятно, и вам тоже
ФОТОФАКТ: Сотрудники Госсекретариата Совбеза побывали с экскурсией во Дворце Независимости
До +26°С ожидается в Беларуси 10 сентября
Минобороны РФ: учение "Запад-2021" носит сугубо оборонительный характер
Шпаковский назвал 3 нерешенных вопроса конституционной реформы
Гайдукевич: на Западе не переживают за Беларусь, а боятся сильного Союзного государства
Изменения в ПДД: пользователей моноколес приравняют к пешеходам
В Беларуси с 14 сентября начнут тестовое испытание цифровой платформы здравоохранения
Швед: отказ Литвы и Латвии в правовой помощи по уголовному делу о геноциде немотивирован
Реклама
С нами интереснее
курсы курсы
тв программа тв программа
гороскоп гороскоп
погода погода
Темы Все темы
Судьбы женщин - судьба единой Беларуси Специальный репортаж Спецпроект БЕЛТА "Экспертная среда" Лучшие фото БЕЛТА Год народного единства Коронавирус: последние новости
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись З гонарам у сэрцы Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2021гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.